Neues Universalmessgerät Vino-Mikrolab

Foto: Kuebler Alfermi

Kübler-Alfermi führt jetzt neu das Analysegerät Vino-Mikrolab. Damit lässt sich laut Kübler-Alfermi eine große Auswahl an Werten bestimmen: Fructose/Glucose, Alkohol, schweflige Säure, Gesamtsäure, Weinsäure, Milchsäure, Essigsäure, Äpfelsäure und viele weitere Parameter. Dabei sei das Gerät leicht zu handhaben und liefere präzise Messungen durch Photometrie. Gleichzeitig punktet das Gerät laut Kübler-Alfermi durch einen minimalen Reagenzienverbrauch und genaue Dosierung mit den mitgelieferten Mikropipetten. Das Vino-Mikrolab wurde bereits in staatlichen französischen Instituten getestet. Noch nie war die eigene Analyse laut Kübler-Alfermi so einfach zu realisieren.