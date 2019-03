Neuzulassung für Flüssigschwefel

Die Biofa AG bringt einen neuen Flüssigschwefel gegen Echten Mehltau an Reben auf den Markt – SulfoLiq 800 SC. Das neue Schwefelmittel ist auch im ökologischen Anbau zugelassen. Laut Biofa vereinfacht SulfoLiq 800 SC die effektive Pflanzenschutzbehandlung gegen Oidium durch die Flüssigformulierung. Der Wirkstoff im Suspensionskonzentrat beinhalte 800 g/l Schwefel. Das Fungizid wirkt laut Hersteller effektiv und gewährleistet ein anwenderfreundliches Ansetzen der Spritzbrühe ohne Staubbelastung, kombiniert mit einer guten Löslichkeit und guter Mischbarkeit. Wie Biofa mitteilt, ist SulfoLiq 800 SC mischbar mit VitiSan, Cupro­xat, Equisetum Plus sowie den meisten organischen Oidium- und Peronosporafungiziden. Biofa empfiehlt 4 l/ha in maxi­mal 1 000 l Wasser/ha von Entwicklungsstadium ES 15 bis ES 75, im Abstand von mindestens sieben Tagen – maximal acht Anwendungen pro Saison. Weitere Informationen unter www.biofa-profi.de. red