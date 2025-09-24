NoLoCon von Erbslöh 2026

Vom 23. bis 24. April 2026 startet Erbslöh Geisenheim in Rotenburg an der Fulda mit der NoLoCon die erste Fachkonferenz zur Entalkoholisierung von Wein und Destillaten. Die Konferenz richtet sich an Weingüter, Kellereien, Produzenten von Destillaten und Getränken, Hersteller von Anlagen und Technologien, Forschungseinrichtungen, Verbände, Fachhandel und Agenturen sowie Fachmedien. Das Programm verspricht laut Erbslöh eine umfassende Darstellung der gesamten Wertschöpfungskette von wissenschaftlicher Forschung, Rohstoffverarbeitung und Produktionsverfahren über Anlagenbau bis hin zu Marktforschung, Recht und Vermarktungsstrategien. In einer Podiumsdiskussion soll der Markt für entalkoholisierte Weine facettenreich diskutiert werden. Zudem ist vorgesehen, die Konferenz simultan ins Französische und Spanische zu übersetzen. event@erbsloeh.com/ www.erbsloeh.com