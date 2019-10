NomaSense Oxymeter auf den Markt gebracht

Foto: Vinventions Sauerstoffkontrolle ist für Weinerzeuger, die Wert auf die Erhaltung der Weinqualität und die Optimierung der Produktionsleistung legen, ein wichtiges Verfahren. Mit dem Noma-Sense Oxymeter erweitert Wine Quality Solutions-Vinventions seine Produktlinie der Sauerstoffmessgeräte. Bei der Entwicklung haben Kundenwünsche eine wichtige Rolle gespielt: Qualität, Genauigkeit und Stabilität des bereits gut eingeführten NomaSense O2 P300 treffen nach Herstelleraussage im neuen Gerät auf ein attraktiveres Preis-Leistungs-Verhältnis sowie eine bessere Konnektivität, um so die laufende Kontrolle des im Wein gelösten Sauerstoffs zu gewährleisten.

Sensibles und genaues Messen

Basierend auf der Lumineszenztechnologie verfügt die Sonde über ein eingebautes Barometer und einen Temperatursensor, die eine Messgenauigkeit für Konzentrationen von 0 bis 22 mg/l mit einer Genauigkeit von ± 0,04 mg/l und einer Nachweisgrenze von 15 μg/l ermöglichen, heißt es in einer Mitteilung der Firma. Mit dem NomaSense Oxymeter sollen Winzer den gelösten Sauerstoff in Echtzeit genau und schnell kontrollieren können, um beispielsweise sensible Kellerarbeiten wie Filtration und Kaltstabilisierung sowie alle Weintransporte zu überwachen.