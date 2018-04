Nufarm baut sein Portfolio aus

Europa-Angebot erweitert

Mit dem Erwerb von mehr als 50 Formulierungen der Unternehmen Adama und Syngenta hat der Pflanzenschutzmittelhersteller Nufarm sein Angebot für Kunden in Europa deutlich ausgebaut. Nufarm wird die übernommenen Produkte nach eigenen Angaben in das europäische Bestandsportfolio integrieren und damit sein Sortiment an Pflanzenschutzmitteln und Kernkulturen wie Getreide, Wein und mehr als wichtiges Marktsegment vergrößern. „Wir wollen unsere Kunden beim Anbau unterstützen und mit dem Erwerb dieser Formulierungen haben wir unsere Bandbreite an innovativen Lösungen erweitert“, kommentierte der General Manager von Nufarm Europe, Hugo Schweers, den Abschluss der Akquisitionen in Düsseldorf. Ziel sei es, europäischen Erzeugern innovative Lösungen für den Pflanzenschutz an die Hand zu geben. Schweers wies darauf hin, dass das aktuelle Nufarm­ Portfolio nun durch Markenprodukte und wichtige Wirkstoffe wie Acetamiprid, Trinexapac und verschiedene Tebuconazol ­Mischungen ergänzt werde. Der Konzern werde aber auch weiterhin in die Entwicklung neuer Lösungen für den künftigen Bedarf der Erzeuger investieren. age