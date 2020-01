Oenobrands: Neue Version der Oenotools App

Oenobrands, entwickelte unter Berücksichtigung des Feedbacks von Anwendern eine neue Version 3.0 der erfolgreichen und kostenfrei erhältlichen Oenotools App. Dabei wurden viele Verbesserungswünsche von Anwendern aufgenommen und umgesetzt. Die App soll Weinerzeugern untere anderem dabei helfen:

• Die erforderliche Aufwandsmenge pulver- oder gasförmiger oder flüssiger oenologischer Produkte zu berechnen.• Die Schwefelgabe in unterschiedlichen Konzentrationen oder gasförmig zu bestimmen.• Die von Oenologen und Weinerzeugern genutzten Maßeinheiten umzurechnen(zum Beispiel Liter zu Gallon oder Brix zu Zuckergehalt)• Die Konditionen und Durchflussraten für die Deoxygenierung und Decarbonisierungbeim Stickstoff-Stripping einzustellen.• Die Menge an flüssigem Stickstoff oder Trockeneis für die Maischekühlung zu berechnen.• Die Anreicherung zu errechnen.• Die Aufwandmengen für die Säuerung und Entsäuerung zu kalkulieren.Die App ist in fünf Sprachen: englisch, spanisch, französisch, italienisch und deutsch, verfügbar. Wie gewohnt kann Oenotools auch ohne Internetverbindung genutzt werden, selbst wenn man sich im Weingut mal im Inneren eines Tanks befinden sollte.