Ohlinger präsentiert Selektion Naturkorken

Foto: Vinventions

Mit Verschlüssen, die eine konstant gute Performance bieten, gilt Ohlinger nach eigenen Angaben als eine der führenden Marken im Segment hochwertiger Naturkorken. In den frühen 1950er Jahren in Deutschland von Rudolf Ohlinger senior gegründet, kann das Unternehmen auf eine jahrzehntelange Geschichte im Bereich Naturkork sowie auf Erfahrungen in der Korkproduktion bis hin zur Korkveredelung zurückblicken. Naturkorken der Marke Ohlinger werden nach Unternehmensangaben unter Verwendung effektiver und modernster Verfahren hergestellt, um das Risiko von TCA und sonstigen Verunreinigungen, die den gelagerten Weinen unerwünschte Aromen und Fehltöne verleihen könnten, auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Jeder einzelne Korken der Serie Ohlinger Selektion wird laut Ohlinger sensorisch auf TCA und andere Fehltöne geprüft. Vinventions Deutschland www.vinventions.com/de/ohlinger