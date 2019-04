Foto: Dr. Philipp Rüger

Anlässlich des Salon International de l’Agriculture in Paris, vergleichbar mit der Internationalen Grünen Woche in Berlin, findet jedes Jahr der Concours des Jeunes Professionnels du Vin statt. Für Deutschland gingen Tamara Fränzle und Moriz Jungbauer an den Start. Mehr dazu im DAS DEUTSCHE WEINMAGZIN Ausgabe 8 vom 13. April 2019 auf Seite 38.