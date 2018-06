Oppenheimer in Slowenien

Foto: Gabriele Brendel

Beim 13. Europäischen Berufswettbewerb im Weinbau, der im April in Slowenien (Novo Mesto) stattfand, konnte die Oppenheimer Weinbauschule große Erfolge erzielen. Das Team von Corinna Eppelmann und Michael Binzel unter Leitung von Dr. MarbéSans erzielte den zweiten Platz in der Mannschaftswertung. Darüber hinaus ergatterte Corinna Eppelmann den zweiten Platz beim Special Award (Länderkunde). Am Wettbewerb nahmen 60 Schüler von 30 Weinbauschulen aus 12 Ländern teil. Der Wettbewerb besteht aus praktischen Prüfungen zu verschiedenen weinbaulichen Themen. Dr. Dietrich Marbé-Sans