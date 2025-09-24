Outdoor-Bereich: Neue Strauss Sicherheitsschuhe

Pünktlich zur Herbst- und Wintersaison stellt Strauss zwei neue Sicherheitsschuhe für den Outdoor-Bereich vor. Sie sollen in der kalten Jahreszeit nach Aussage des Herstellers vor allem durch feste, rutschsichere Sohlen, wasser- und winddichte Membranen sowie robuste Obermaterialien punkten.

e.s. Woodside – für Kälte-Härtefälle

Die neuen S7S Sicherheitsschuhe sind laut Strauss ausgestattet mit Stahlkappe und durchtrittsicherer Textil-Sohle, dryplexx-Funktionsmembrane, praktischem BOA Fit System für schnelles An- und Ausziehen sowie warmem Fleece-Innenfutter und kälteisolierendem Unterbau. Beim Außenmaterial wird Nubukleder verwendet.

e.s. Harlem – sportlich und atmungsaktiv

Beim S6 Sicherheitsschuh e.s. Harlem low soll laut Hersteller luftiges Mesh zusammen mit der dryplexx-Membrantechnologie ein angenehmes Fußklima schaffen inklusive Nässeschutz. Durch die extra leichte, metallfreie und carbonfaserverstärkte Kunststoffkappe gehöre das Modell mit circa 580 g (bei Gr. 42) zu den Leichtgewichten unter den S6 Sicherheitsschuhen, so Strauss.

Rutschsicherheit wichtig

Beide Modelle sind nach Strauss mit einer rutschhemmenden Gummi/EVA-Sohle nach höchster Rutschsicherheitsstufe SR ausgestattet.

www.strauss.com/de