Parallel rückläufig

Absatz und Umsatz entwickelten sich erstmals in der Krise gleichmäßig rückgängig, wie die Daten der Geisenheimer Absatzanalyse zeigen. Simone Loose, Christoph Kiefer und Antoine Wetzler, ­Hochschule Geisenheim, ziehen nach sieben Monaten eine erste Zwischenbilanz zum Weinverkauf der Weingüter. Zudem empfehlen sie, worauf ­Weingüter speziell in der aktuellen Situation setzen ­sollten.