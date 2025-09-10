Parallel rückläufig

Foto: Dominik Ketz/Mediendatenbank Rheinhessen
Absatz und Umsatz entwickelten sich erstmals in der Krise gleichmäßig rückgängig, wie die Daten der Geisenheimer Absatzanalyse zeigen. Simone Loose, Christoph Kiefer und Antoine Wetzler, Hochschule Geisenheim, ziehen nach sieben Monaten eine erste Zwischenbilanz zum Weinverkauf der Weingüter. Zudem empfehlen sie, worauf Weingüter speziell in der aktuellen Situation setzen sollten.
Mehr dazu im DEUTSCHEN WEINMAGAZIN Ausgabe 19 vom 13.09.2025, Seite 25.