Pellenc: Vier Jahre Garantie auf Akkusortiment

Pellenc entwickelt sein Akku- und Gerätesortiment ausschließlich für professionelle Zielgruppen und kommunale Dienstleister. Diese erhalten nun noch mehr Sicherheit für ihre Investition, denn die 3-Jahres-Garantie gilt vollumfänglich im gewerblichen Einsatz – und zwar standardmäßig für alle Neukäufe beim Fachhändler. Dazu besteht wie bisher zusätzlich die Option auf ein weiteres Jahr Garantieverlängerung gegen Gebühr, also insgesamt vier Jahre ab Kauf.

Jederzeit ergänzend buchbar

Die vierjährige Profi-Garantie ist für die Akkuserien ALPHA 260, 520, ULiB 400, 700, 1100, 1200, 1500 verfügbar und kann im Verlauf des standardmäßigen, dreijährigen Garantiezeitraums jederzeit dazu gebucht werden, heißt es in einer Pressemitteilung von Pellenc.



Langlebig und nachhaltig

Dieser Garantieumfang ist deshalb realisierbar, weil einerseits die Selektion der Akkuzellen besonders streng und die Software für die Zellsteuerung besonders leistungsfähig sind, so Pellenc. Andererseits besitzen Pellenc-Akkus umfangreiche Diagnosefunktionen und einen modularen Aufbau. Sie können daher auch direkt beim Fachhändler umfassend analysiert und repariert werden, was ein weiterer Vorteil im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung darstellt, heißt es in einer Pressemitteilung. Außerdem können die Akkuzellen zu bis zu 98 % wiederverwertet werden. www.pellenc.de