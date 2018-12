Prämierungsfeier: Gold, Silber und Bronze

Foto: Kai Mehn / LWK RLP

Anfang Dezember trafen sich die pfälzischen Winzer zum Abschluss des Prämierungsjahrs 2017/2018 im Neustadter Saalbau. Denn bei der Feier der Landwirtschaftskammer zeichneten Kammerpräsident Norbert Schindler, Staatssekretär Andy Becht und die Pfälzische Weinkönigin Meike Klohr erfolgreiche Betriebe aus. „Die Landesprämierung ist weiter der bedeutendste Qualitätswettbewerb für Wein und Sekt in Deutschlands Weinland Nummer eins“, betonte Schindler. „Die Kammerpreismünze auf der Flasche ist ein Markenzeichen, mit dem der Verbraucher objektiv geprüfte Qualität verbindet.“ 360 pfälzische Betriebe stellten diesmal 6 825 Weine und Sekte an, landesweit gingen insgesamt 16 841 Weine und Sekte ins Rennen um die Kammerpreismünzen in Gold, Silber und Bronze.

Fünf Große Staatsehrenpreise vergeben

„Man schmeckt, dass die Winzer ihr Handwerk verstehen“, sagte Staatssekretär Andy Becht. „Und Spitzenweine sind die besten Botschafter für tolle Orte, Kulturlandschaften und Lebensart in Rheinland-Pfalz.“ Die Weingüter Julius Ferdinand Kimich (Deidesheim), August Ziegler (Maikammer), Alfons Hormuth (Sankt Martin), Gut Vinification Ludwigshöhe (Edenkoben) und Graf von Weyher, (Weyher) erhielten von Staatssekretär Becht, LWK-Präsident Schindler und der Pfälzischen Weinkönigin Meike Klohr die höchste Auszeichnung des Landes.

Qualitätsstreben ausgezeichnet

19 Weingüter erhielten für besondere Leistungen und Spitzenkollektionen den Staatsehrenpreis, 15 Betriebe bekamen Ehrenpreise der Städte, Landkreise und Verbände. Die Leistungsdichte des Prämierungsjahres zeigten neun goldprämierte Weine, welche Weinkönigin Meike Klohr und die Weinprinzessinnen Christina Schött, Anna-Lena Müsel und Julia Auermann-Gass besprachen. Den Blick in die Erzeugerbetriebe zeigten die Videos von Markus Fischer. Fischer hatte 2018 auch beim Einsatz eines Hagelflugzeugs live aus dem Cockpit gefilmt – bei der Feier im Saalbau warb der Verein zur Hagelabwehr damit um neue Mitglieder. Infos und alle Preisträger gibt‘s unter: www. praemierung-rlp.de. ak