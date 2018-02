Preis für Jungwinzer

Foto: Werner Bader / wvw

Beim Pressegespräch zum Jahresauftakt hat der Weinbauverband Württemberg die Gewinner der Jungwinzerpreise 2018 bekannt gegeben. Über eine Auszeichnung freuen sich Christoph Kern von der Weinkellerei Wilhelm Kern aus Kernen im Remstal sowie Dennis Keifer und Sebastian Schiller von der KSK Winery aus Stuttgart-Rohracker in der Kategorie „Kooperationen“.

Diese Konzepte haben die Jury überzeugt Bei der KSK Winery gefiel der Jury der besondere Ansatz zur Betriebsgründung, die mittels Crowdfunding erfolgte. Fünf Jahre nach dem Start-up könne man jetzt feststellen, dass der Erfolg keine mediale Eintagsfliege war und dass sich zu den Geldgebern eine nachhaltige Kundenkommunikation und -bindung aufbauen ließe, wie die Jury begründet. Weitere Ideen sind hier ebenso in der Pipeline wie bei Christoph Kern, der seine Edition „Kesselliebe“ – eine Hommage an die Stuttgarter Stadtkessel-Lage – nicht nur hochprofessionell durchdekliniert hat, sondern diese auch zeitgemäß skizziert. Mit seiner „urbanen Weinlinie“, die Stuttgarter Geschichten erzählt, erschließt sich für die Familienweinkellerei ein zusätzliches Kundesegment mit höherem Preisniveau. „Beide Konzepte sind ganz hervorragende Beispiele für eine gelungene Profilierung“, unterstrichen Weinbaupräsident Hermann Hohl und und Geschäftsführer Werner Bader. wvw