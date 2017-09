Preis für Nachhaltigkeit 2018

Foto: Amorim

Der Wettbewerb um den Preis für Nachhaltigkeit geht in die siebte Runde. Seit 2012 können sich die Zulieferer der Weinwirtschaft, die sich an der großen Geräte- und Maschinenausstellung der Agrartage in Nieder-Olm beteiligen, mit neuen Produkten und Dienstleistungen bewerben, die die Weingüter und Unternehmen der Weinwirtschaft in ihrem nachhaltigen Wirtschaften unterstützen. Mehr dazu im dwm Nr. 18 vom 9. September 2017 ab Seite 16.