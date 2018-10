Preis für Nachhaltigkeit 2019

Bereits zum achten Mal startet in diesen Tagen der Wettbewerb um den Preis für Nachhaltigkeit. Ausgezeichnet werden alljährlich Produkte, Dienstleistungen oder Systeme, die das nachhaltige Wirtschaften der Weinbauunternehmen unterstützen und weiterhin verbessern. Der Wettbewerb richtet sich an die Aussteller der Geräte- und Maschinenausstellung, die im Rahmen der Rheinhessischen Agrartage in Nieder-Olm stattfindet.

Jetzt bewerben: Der Wettbewerb um den Preis für Nachhaltigkeit ist für die Aussteller bei den Agrartagen in Nieder-Olm 2019 zum achten Mal ausgeschrieben. Bewerbungen können ab sofort bis spätestens 6. November 2018 abgegeben werden.Die Bewerbungsunterlagen stehen zum Download unter www.nachhaltiges-rheinhessen.de . Mehr dazu in dwm Nr. 20 vom 6. Oktober 2018, ab Seite 31.