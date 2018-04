Premiere des RS Silvaners

Foto: Rheinhessenwein e.V.

„Der Frühling und der RS Rheinhessen Silvaner passen perfekt zusammen, sie sind die Botschafter für den neuen Jahrgang, sagte Bernd Kern, Geschäftsführer von Rheinhessenwein, zur 33. Premiere der neuen Kollektion der RS Weine. Die diesjährige Kollektion besteht aus sechs Weinen und etwa 32 000 abgefüllten Flaschen. Die teilnehmenden Betriebe sind das Weingut Bungert-Mauer aus Ockenheim, das Weingut Christopherushof und das Weingut Stefan Leber aus Mainz-Hechtsheim, das Weingut Posthof – Doll und Göth aus Stadecken-Elsheim, das Weingut Schreiber aus Gundheim sowie das Weingut Escher aus Gau-Bischofsheim, in dem die diesjährige Premiere stattfand. In Rheinhessen macht der Silvaner neun Prozent der gesamten Rebfläche des Anbaugebietes aus und steht auf Platz drei in der Rangliste der wichtigsten Weißweinsorten. „Der RS ist die Visitenkarte für Rheinhessen. Besonders dieser Jahrgang zeigt, wie wohl sich diese Rebsorte hier fühlt“, so Alexandra Wollesen, Beratungsring RS. Die 2017er Weine sind typische Silvaner geworden, saftig-frisch, kräutrig mit feiner Frucht- und Blütenaromatik. Es sind Weine mit Profil und wiedererkennbarer Stilistik, aber auch mit der individuellen Handschrift der Winzer. Sie sind hervorragende Essensbegleiter – nicht nur zu Spargel – sondern beispielsweise auch perfekt zu Crêpes mit Gurke und Lachs. iw