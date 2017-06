Problem aus heiterem Himmel

Foto: Dr. Edgar Mueller

Einige Anlagen, in denen man mit viel Aufwand die Peronospora in Schach gehalten hatte, traf dann im August 2016 der Sonnenbrand. Dr. Edgar Müller vom DLR RNH Bad Kreuznach berichtet über das Phänomen, das nicht erst in Zeiten des Klimawandels im Weinbau auftritt. Mehr dazu im dwm Nr. 11 vom 3. Juni 2017 ab Seite 20.