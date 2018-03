Projekt Öno-Was?

Foto: Dirk Müller / DLR Rheinpfalz

Vom Weinberg bis zur Vermarktung, das sind die Themen der Fachschule für Weinbau und Oenologie am DLR Rheinpfalz für die gelernten Winzer oder Küfer auf dem Weg zum Abschluss des staatlich geprüften Wirtschafter für Weinbau und Oenologie. Dabei bildet ein eineinhalbjähriges Praxisprojekt, das sogenannte Fachschulprojekt, den zentralen Baustein dieser Fortbildung. Das mit fachlicher Unterstützung und Beratung vom DLR begleitete Projekt soll den jungen Winzern die Möglichkeit geben, ihre eigenen Vorstellungen und Ideen zur Erzeugung eines Weines zu entwickeln und diese auch selbstständig umzusetzen. Einige nutzen dafür ein Stück Weinberg im elterlichen Betrieb, andere erhalten von ihrem Ausbildungsbetrieb einige Weinbergszeilen für das Projekt. In diesem Jahr trägt das Projekt den Namen „Öno-Was?“ mit eigenem Logo.

Verlauf des Projektes Im Frühjahr 2017 begann für die Fachschüler die Arbeit im Weinberg. Vom Rebschnitt bis zur Weinlese im Herbst arbeiteten sie mit vollem Elan und hohen Ansprüchen, denn sie wollten schließlich gesundes Lesegut mit ausgezeichneten Qualitäten erhalten. Für die elf Fachschüler hieß dies „den Weinberg immer im Blick behalten, beste fachliche Praxis unter Beweis stellen und stets im Einklang mit der Natur zu arbeiten“. Nach der Weinlese stand die Arbeit im Keller an. Jeder Schüler konnte dabei den ganz eigenen Charakter seines Weines herausarbeiten. Bald stehen die elf verschiedenen Weißweincharaktere zur Verkostung bereit.

Vermarktung und Wein am Dom Ein weiterer großer Baustein ist die Vermarktung der produzierten Weine. Dafür wurde in Zusammenarbeit mit einem Designstudio ein Kommunikationskonzept entwickelt, um das Projekt der Öffentlichkeit vorzustellen. Mit Hilfe der Schule, der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und der Unterstützung des Vereins der Absolventen Weinbau Neustadt sowie weiteren Sponsoren, möchten die Schüler diese auf der Weinmesse Wein am Dom in Speyer verwirklichen. Die Messe findet am 7. und 8. April statt. Die Weine der Fachschüler des DLR Rheinpfalz können in dieser Zeit in der Galerie Kulturraum an Stand 55 verkostet werden. Dr. Charlotte Hardt