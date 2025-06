In den letzten Jahren waren viele Jahrgänge und Rebsorten weit von gesunden Trauben in optimaler Quantität und Qualität entfernt. Welche Möglichkeiten die Innovationen bei der optischen Traubensortierung im Kampf gegen Qualitätskiller wie Essigfäule und Co. bieten, zeigen deshalb Achim Rosch und Dr. Matthias Porten, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel.