Räume für Wein erleben

Bauen für Winzerbetriebe ist anspruchsvoll und erfordert viel Expertise. Inspirationen zu aktuellen Projekten gibt es wieder beim Tag der Architektur am letzten Juniwochenende. In der Pfalz laden zwei Weingüter, die Bärbel Zimmer von der Architektenkammer Rheinland-Pfalz hier vorstellt, zum Besuch ein. Vor Ort informieren die Architekturbüros mit ihren Winzerfamilien rund um den Planungs- und Bauprozess. Was ist das Besondere an den beiden Projekten in der Südpfalz?