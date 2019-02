Foto: Faber und Partner

Unter den Rebsorten, die in den letzten Jahrzehnten neu in der Pfalz heimisch wurden, zählt der Sauvignon blanc zu den erfolgreichsten. 2001 wurde die Sorte in der Pfalz zugelassen, schon 2009 waren 224 ha entlang der Deutschen Weinstraße mit dem Neuzugang bepflanzt. Inzwischen hat sich die Anbaufläche mehr als verdoppelt. 528 ha weist die vorläufige Statistik der LWK für 2018 aus, die Pfalz ist damit das wichtigste deutsche Anbaugebiet für die Sorte, fast 45 % stammen von hier. Grund genug für die Pfalzwein-Werbung, den erfolgreichen Neuling für 2019 zur Rebsorte des Jahres zu erklären. Damit steht der Sauvignon blanc auch bei der Messe Wein am Dom im Mittelpunkt.