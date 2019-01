Reinhold Hörner feierte 60. Geburtstag

Der Präsident des Weinbauverbandes Pfalz und Vizepräsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd (BWV), Reinhold Hörner, feierte am 31. Dezember 2018 seinen 60. Geburtstag. Beim Empfang in Landau gratulierten zahlreiche Gäste, darunter der rheinland-pfälzische Landwirtschaftsminister Dr. Volker Wissing, Präsident des Deutschen Weinbauverbandes (DWV) Klaus Schneider und BWV-Präsident Eberhard Hartelt. Sie dankten für den jahrzehntelangen Einsatz im Sinne der Berufskollegen.

Hörner erhielt Silberne Kammerpreismünze

Als Anerkennung für die Verdienste um den Weinbau in der Pfalz und den Berufsstand insgesamt verlieh der Präsident der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, BWV-Ehrenpräsident, Norbert Schindler, dem Jubilar die Silberne Kammermedaille. Hörner betreibt mit seiner Familie den Hainbachhof in Hochstadt, zu dem neben einem Weingut auch ein Acker baubetrieb und ein Lohnunternehmen gehören. Seit 40 Jahren setzt er sich in mehreren Ehrenämtern für den Weinbau und die Landwirtschaft ein. Als Vorsitzender der Landjugend war er bereits mit 20 Jahren Vorstandsmitglied des BWV- Kreisverbandes Südliche Weinstraße und im Hauptausschuss des Weinbauverbandes Pfalz. 2014 wurde er zum BWV-Vizepräsidenten gewählt. Im Weinbauverband Pfalz war Hörner vor seiner Wahl zum BWV- Kreisvorsitzenden sechs Jahre lang als Vizepräsident aktiv. Seit 2017 ist Hörner Weinbaupräsident. Im Frühjahr 2018 gab er den BWV-Kreisvorsitz ab, um sich verstärkt auf die Aufgaben als Weinbaupräsident konzentrieren zu können. Hierzu gehört auch der Vorsitz der neu gegründeten Schutzgemeinschaft für das Anbaugebiet Pfalz. Ebenfalls engagiert sich Hörner als Vorsitzender des Vereines zur Hagelabwehr Vorder- und Südpfalz. Seit 2005 gehört er dem Vorstand der Landwirtschaftskammer an und ist Initiator eines Biodiversitätsprojektes. red