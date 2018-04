Rekorde bei Wein am Dom

Foto: Andrea Kerth

Die größte Pfälzer Weinmesse „Wein am Dom“ verzeichnete einen neuen Besucherrekord. An den sechs Standorten in der historischen Innenstadt von Speyer wurden etwa 4 000 Besucher gezählt. Nachdem der Andrang am Samstag sehr groß war, verlief der zweite Messetag mit knapp 1 300 Besuchern eher ruhig. „Was uns neben dem Besucherrekord besonders freut, ist die Begeisterung und positive Resonanz von Besuchern und teilnehmenden Weingütern und Winzergenossenschaften“, hieß es von Seiten der beiden Veranstalter LWK RLP und Pfalzwein e.V. Bei der sechsten Auflage der Messe konnten die Weininteressenten Weine von 170 Pfälzer Weingütern und Winzergenossenschaften verkosten.

Großes Interesse von vielen jungen Menschen Auffallend war das sehr junge Publikum, das vor allem am Samstag die Messeorte füllte. „Ich bin schon seit Beginn hier in Speyer dabei, aber ich habe noch nie so viele junge Gesichter gesehen“, berichtete ein Winzer. Im Mittelpunkt des Interesses standen dabei vor allem Weißweine, was die Winzer auch auf das sonnig-warme Wetter zurückführten. Bukettsorten wie Sauvignon blanc, Gewürztraminer oder Scheurebe waren besonders gefragt. Auch der Silvaner, in der Pfalz die Rebsorte des Jahres, war gefragt. „Entdeckung des Jahres“ wurde ein Silvaner Alte Reben des Weinguts Reinhard Rinck aus Heuchelheim-Klingen. Der neue Messeort, die Heiliggeistkirche, kam bei Besuchern wie Winzern sehr gut an. Pfalzwein