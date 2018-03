Foto: DLR Mosel

Rhombenspanner und Erdraupen kommen klassischerweise herdförmig als Gelegenheitsschädlinge vor. In den letzten Jahren traten sie verstärkt in den gleichen Lagen an der Mosel auf. Markus Scholtes, Peter Seidel und Eric Lentes, Pflanzenschutzteam DLR Mosel, haben Gegenmaßnahmen erprobt. Mehr dazu im dwm Nr. 5 vom 10. März 2018 ab Seite 26.