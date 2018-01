Riesling im Trend

Die Winzer in Rheinland-Pfalz setzen wieder verstärkt auf weiße Rebsorten. Das zeigen die aktuellen Daten zu den Anbauflächen im Weinbau, die vom Statistischen Landesamt in Bad Ems vorgelegt wurden. Nach einer vorläufigen Auswertung der aktuellen Weinbaukartei umfasst die bestockte Rebfläche in den sechs Anbaugebieten des Landes insgesamt 64 156 ha. Gegenüber dem Jahr 2016 entspricht dies einer leichten Ausweitung um 39 ha. Mit 45 767 ha entfallen rund 71 Prozent der Gesamtfläche auf die Keltertrauben für Weißweine; das ist im Vorjahresvergleich ein Plus von 0,5 Prozent. Das mit roten Rebsorten bestockte Areal wird mit 18 389 ha angegeben und fällt damit um 1,1 Prozent kleiner aus als 2016.

Mehr als ein Viertel aller Reben in Reinland-Pfalz sind Riesling

Unangefochtener Spitzenreiter unter den Weißweinsorten in Rheinland-Pfalz ist den Statistikern zufolge der Riesling, 17 462 ha und damit mehr als ein Viertel der rheinland-pfälzischen Rebfläche sind derzeit mit dieser Sorte bepflanzt. Das stellt einen neuen Höchststand dar. Gegenüber dem Vorjahr wurde die Rieslingfläche von den Winzern um 129 ha erweitert.

Den größten Flächenzuwachs verzeichnete die ebenfalls weiße Sorte Grauburgunder (Ruländer), mit einem Plus von 163 ha auf 3 839 ha. Im roten Segment wurde nur bei wenigen Sorten die Rebfläche vergrößert. Die größte Zunahme bei Roten erfolgte bei Merlot – um 15 ha auf insgesamt 526 ha. Dahinter folgt Spätburgunder, dessen Anbauareal um 12 ha auf 4 232 ha erweitert wurde. Cabernet Sauvignon steht auf 326 ha; hier kamen im Vergleich zum Vorjahr 7 ha hinzu.

Unterschiedliche Rebsortenspiegel

In Rheinhessen, wurde die bestockte Rebfläche gegenüber dem Jahr 2016 um 21 ha auf insgesamt 26 608 ha verkleinert. Die wichtigsten Rebsorten sind Riesling mit 4 628 ha, Müller-Thurgau mit 4 288 ha und Dornfelder mit 3 360 ha. An zweiter Stelle liegt, sowohl auf Landes-, als auch auf Bundesebene, die Pfalz mit 23 649 ha. Die Pfälzer haben um 59 ha ausgeweitet. Mit 5 876 ha ist die Pfalz das größte Rieslinganbaugebiet Deutschlands. Dahinter folgen Dornfelder mit 2 947 ha und Müller-Thurgau mit 1 686 ha.

Im rheinland-pfälzischen Teil des Anbaugebietes Mosel dominiert traditionell Riesling. Die Rebsorte wächst dort auf 5 379 ha; das sind 62 Prozent der bestockten Rebfläche von 8 641 ha. Das Weinanbaugebiet Nahe gehört mit 4 226 ha zu den mittelgroßen Anbaugebieten. Die führenden Rebsorten sind Riesling mit 1 214 ha, Müller-Thurgau mit 532 ha und Dornfelder mit 425 ha. Bekannt für ihre Rotweine ist die Region Ahr; auf 83 Pronzent der Anbaufläche von 561 ha wachsen rote Rebsorten. age