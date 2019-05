RS-Premiere des Jahrgangs 2018

Foto: Bettina Siée

Bei Kaiserwetter stellten sieben Winzer mitten in den Weinbergen am neuen Trullo bei Gundheim die aktuelle Kollektion des RS Rheinhessen Silvaners vor. Die sieben teilnehmenden Betriebe haben rund 28 000 Flaschen gefüllt, die das Gebiet bestens abbilden. So gelten die Rheinhessen Silvaner als Botschafter ihrer Region, die das Potenzial der Sorte zeigen, mit zartem fruchtigen Aroma und mitunter auch kräutrigen Noten. „Der Herkunftswein mit geschützter Ursprungsbezeichnung ist ein Klassiker, der die individuelle Handschrift der Winzer trägt“, meint Ellen Kneib, rheinhessische Weinprinzessin (5. von links).

Auf etwa acht Prozent der rheinhessischen Rebfläche steht Silvaner. Rheinhessenwein-Vorsitzender Thomas Schätzel bedauert, dass im letzten Jahr 98 ha Silvaner gerodet, aber nur 31 ha neu angepflanzt wurden. Immerhin setzen nach wie vor Winzer auf die traditionelle Rebsorte. So sagte Matthias Bungert (links), dass auch er Silvaner gerodet habe, um nach einer Brache aber wieder neu zu pflanzen. Erzeuger des RS Silvaner im Jahr 2019 sind Weingut Bungert-Mauer aus Ockenheim, Christophorus-Hof in Mainz-Hechtsheim, Escher in Gau-Bischofsheim, Stefan Leber aus Mainz-Hechtsheim, Posthof – Doll & Göth in Stadecken-Elsheim, Schreiber in Gundheim und Steigerhof in Harxheim. bs