Sächsischer Wein weiter im Aufwind

Das sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie hat die Bilanz des Jahres 2019 zum Weinbau in Sachsen veröffentlicht. Demnach hält der positive Trend bei Rebfläche, Leseergebnis und Qualitätsentwicklung an. Erstmals seit dem 19. Jahrhundert steigt die Anbaufläche in Sachsen wieder auf 500 ha an. Allein in den letzten 30 Jahren vergrößerte sich die Weinbaufläche Sachsens um über 40 %.