Same Frutteto CVT: Der neue stufenlose Traktor

Speziell für Sonderkulturen

Das Unternehmen SDF mit seinen Marken Same, Deutz-Fahr stellte in einem Weingut in Franciacorta/Lombardei der internationalen Presse einen völlig neu konzipierten Traktor vor. Mit der Frutteto CVT S Baureihe bringt Same erstmals einen Spezialtraktor mit stufenlosem Getriebe auf den Markt. Mit vielen Innovationen, einer neuen Kabine, Hydraulikanlage und einem völlig neuen Bedienkonzept bietet der Frutteto CVT laut Hersteller einen nie dagewesenen Fahr- und Bedienkomfort.

Motor mit drei oder vier Zylindern erhältlich

Die Motoren sind mit drei oder vier Zylindern erhältlich, sie zeichnen sich durch ihre kontinuierliche Leistungsentfaltung aus (die stärkste Ausführung bringt es auf 113 PS bei 2 200 U/min.). Alle Komponenten wie Kühler, Lüfter, Leitungen, Filter wurden möglichst platzsparend angeordnet. Gleichzeitig sind die Bauteile für routinemäßige Wartungsarbeiten laut Same gut zugänglich und einfach zu reinigen. Der Kraftstofftank hat mit 85 Litern ein ausreichendes Fassungsvermögen, um lange Arbeitseinsätze ohne Tankstopps zu ermöglichen.

Bedienung per Joystick, integriert in Multifunktionsarmlehne

Mit der MaxCom-Bedienarmlehne lassen sich die Funktionen per Joystick steuern. Selbst komplexe Arbeitsgeräte sind einfach zu bedienen. Der Arm des Fahrers ruht entspannt auf einer Ablage. Die Multifunktionsarmlehne ist nur 20 cm breit und verbindet Bedienkomfort mit Zweckmäßigkeit. Angebaut an den Fahrersitz, ist sie dank der Längenverstellung individuell an jeden Fahrer anzupassen. Die „Fingertip“-Bedienhebel steuern Front- und Heckkraftheber. Alle Bedienelemente entsprechen neuesten ergonomischen Prinzipien.

Stufenloses Getriebe bietet mehrere Vorteile

Das stufenlose Getriebe des Traktors bietet die hohe Effizienz eines mechanischen Getriebes, gepaart mit dem Komfort und der Leichtgängigkeit eines hydrostatischen Getriebes. Die Fahrgeschwindigkeit lässt sich stufenlos von 0 bis 40 km/h regeln und wird bei einer kraftstoffsparenden niedrigen Motordrehzahl erreicht. Zum Fahren des Traktors werden weder Kupplung noch Gangschaltung, Gaspedal oder Bremsen benötigt. Es genügt, die gewünschte Geschwindigkeit einzustellen und das Gaspedal zu betätigen, um sie zu erreichen. Motor und Getriebe synchronisieren sich automatisch, um den Punkt der maximalen Effizienz in Abhängigkeit des Lastzustandes zu finden. Alternativ steht die „Cruise“Funktion zur Verfügung: Dazu braucht man nur eine Taste zu drücken, um eine Arbeitsgeschwindigkeit zu speichern und wieder aufzurufen. Mithilfe eines Potentiometers kann der Fahrer zwischen Motorbetriebsarten wie

„Eco“ (Sparbetrieb) und „Power“ (maximale Leistung) wählen. Das Getriebe steuert auch die Wegzapfwelle, die automatisch mit der Fahrgeschwindigkeit synchronisiert wird.

Kabine mit ebenem Boden

Die neuentwickelte Kabine des Frutteto CVT S bietet einen großzügigen Innenraum bei gleichzeitig kompakten Außenabmessungen: Die abgerundeten Profile des Rahmens verleihen ein modernes Design. Dank der kompakten und flachen Bauweise des Getriebes verfügt die Kabine über einen ebenen Kabinenboden, der einen leichten Einstieg in die Kabine, mehr Beinfreiheit, näher beieinander liegende Pedale sowie einen wartungsfreundlichen Zugang zu den hydraulischen und elektrischen Komponenten unter der Plattform bietet. Die Kabine ist auf vier HydroSilent-Blöcken gelagert, die mit Hydraulikflüssigkeit gefüllt sind und zum Fahrkomfort beitragen, indem Geräusche und Vibrationen im Innenraum reduziert werden. Die Kabine kann auf Wunsch mit einem „Klasse 4“-Kabinendach und integrierter Filterung ausgestattet werden. Komplett neu ist die Lenksäule, die sich in Höhe und Neigung verstellen lässt. Dadurch ist die Instrumententafel für Fahrer aller Größen besser einsehbar. Die Windschutzscheibe bietet optimale Sicht auf den vorderen und seitlichen Anbauraum. Die Sicht nach oben wurde durch eine in das Kabinendach gezogene Scheibe verbessert. Auf Wunsch stehen ein luftgefederter Fahrersitz und ein Stereo-Radio zur Verfügung. Optional können Kotflügel montiert werden, die eine 28-ZollBereifung gestatten. Serienmäßig erhält der neue Frutteto CVT eine 24-Zoll-Bereifung.

Vorderachsfederung „Active Drive“

Die Serienausstattung kann durch die neue gefederte Vorderachse mit Einzelradaufhängung „Active Drive“ erweitert werden, deren Ansprechverhalten über ein eigenes Steuergerät überwacht wird. Dadurch wird ein hochdynamisches Fahrverhalten gewährleistet, das Sicherheit und Fahrkomfort unabhängig von den Arbeitsbedingungen steigert. Die mechanischen Anbaugeräte können präzise gesteuert werden. Die Active Drive-Steuersoftware ist serienmäßig mit den Funktionen „AntiDive“ und „AntiRoll“ ausgestattet. Die erste sorgt für mehr Sicherheit beim Bremsen, während die AntiRoll-Funktion das Ansprechverhalten automatisch an die Lenkbewegung und Fahrgeschwindigkeit anpasst und das Schlingern verhindert.

Hydraulikanlage in unterschiedlichen Ausstattungen

Auch die Hydraulikanlage steht in unterschiedlichen Ausstattungen zur Verfügung. Die Konfigurationen verfügen laut Same immer über eine Load SensingPumpe mit einer Förderleistung von 100 l/min. Serienmäßig verfügt jedes Modell über eine LenkPumpe mit 42 l/min., die auch bei Mindestmotordrehzahl und unabhängig von den anderen hydraulischen Verbrauchern leichtgängiges Lenken gewährleistet. Die Heckzapfwelle kann mit bis zu fünf elektrohydraulischen Steuerventilen (10 Wege) ausgestattet werden, während vorne bis zu acht Wege verfügbar sind, die durch zwei weitere Hochleistungssteuerventile (mit Einfach- und Zweifachwirkung) aufgestockt werden können. Somit stehen ebenso viele Wege wie hinten sowie zwei freie Rückläufe zur Verfügung. Der elektronisch gesteuerte Heckkraftheber hat eine maximale Hubkraft von 2 600 kg, der optional erhältliche Frontkraftheber hebt 1 500 kg. Die Zapfwelle wird serienmäßig elektrohydraulisch gesteuert und verfügt über drei Geschwindigkeiten (540, 540 ECO und 1000 U/min). Serienmäßig ist auch die Automatikfunktion der Zapfwelle. Same Deutz-Fahr 89415 Lauingen www.same-tractors.com