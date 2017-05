Scheurebe-Preis-Ergebnisse 2017

Comeback gelungen!

Ein hohes qualitatives Niveau und jede Menge Weine mit ausgezeichnetem Preis-Genuss-Verhältnis – auf diesen Nenner lassen sich die Ergebnisse des Internationalen Scheurebe-Preises 2017 bringen, den der Mainzer Fachverlag Dr. Fraund mit seinen Zeitschriften WEIN+MARKT und das deutsche weinmagazin organisiert hat. An dem Wettbewerb, der im vergangenen Jahr (zum 100. „Geburtstag“ der Scheurebe) erstmals ausgetragen wurde, nahmen diesmal 264 Weine aus Deutschland und Österreich teil. Am Ende wurden 17 Erzeuger in 6 Kategorien ausgezeichnet. Die Preisträger durften ihre Urkunden und Trophäen am 13. Mai im Rahmen des Frühlingsfests der Rheinhessischen Weinbruderschaft in Worms entgegennehmen.

Die Gewinner des 2. Internationalen Scheurebe-Preises von WEIN+MARKT und das deutsche weinmagazin stehen fest. In der Kategorie „Perl- und Schaumweine“ holte sich das Weinhaus Ludwig Wagner & Sohn aus Maikammer (Pfalz) den 1. Platz mit einem Sekt b. A. trocken aus traditioneller Flaschengärung. Die Trophäe in der Kategorie „Trocken“ ging in diesem Jahr an das Weingut Stephan Strobel aus Sommerach (Franken) für einen 2016er Sommeracher Katzenkopf Qualitätswein. In der Kategorie „Halbtrocken/Feinherb“ war das Weingut Tobias Becker aus Mommenheim (Rheinhessen) mit seinem 2016er Qualitätswein nicht zu schlagen. Die Kategorie „Mild/Lieblich“ gehörte ganz den Spätlesen und wurde vom Weingut Raßkopf-Hofmann aus Bad Dürkheim (Pfalz) mit einer 2016er Dürkheimer Hochbenn Spätlese für sich entschieden. Dieser Wein mit einer Restsüße von 71,5 g/l erzielte zudem mit einer Durchschnittsbewertung von 17,6 Punkten die höchste Punktzahl des gesamten Wettbewerbs, was in anderen Wettbewerben meist den edelsüßen Kreszenzen vorbehalten ist.

Nur ganz knapp dahinter in der Bewertung der Fachjury landete der Gewinner der Kategorie „Auslese“, ein Wein des Jahrgangs 2016 vom Weingut Dengler-Seyler, wiederum aus Maikammer (Pfalz).

Und schließlich wurde noch eine Trophäe (gestiftet von Zwiesel Kristallglas) in der Kategorie „Edelsüß“ vergeben. Entgegen allen Erwartungen wurden dabei die angestellten Trockenbeerenauslesen von einer prachtvollen 2015er Beerenauslese aus dem Weingut Wolf in Ungstein (Pfalz) geschlagen.

Die Verleihung der 2017er Scheu-Weinpreise in Worms war damit aber noch nicht ganz abgeschlossen, denn Bettina Siée von das deutsche weinmagazin und Klaus Herrmann von WEIN+MARKT hatten noch eine besondere Urkunde zu übergeben: Der Sonderpreis der Jury 2017 ging an eine 1975er Trockenbeerenauslese aus der Lage Dürkheimer Spielberg, die von der Vier Jahreszeiten Winzer eG in Bad Dürkheim ins Rennen geschickt worden war. In der Verkostung ließ sich der Wein aufgrund seines Alters unmöglich in eine Kategorie einordnen, so dass die zwei beteiligten Jury-Gruppen sich entschlossen, ihn mit einem Sonderpreis zu würdigen.

An dieser Stelle sollen auf keinen Fall die 12 Weine unerwähnt bleiben, die dieses Mal in den einzelnen Kategorien auf den Plätzen 2 und 3 landeten. Und auch allen Weinen, die nicht den Sprung aufs Siegertreppchen schafften, aber trotzdem mehr als 15 Punkte erreichten, gebührt Hochachtung. Das allgemeine qualitative Niveau des gesamten Wettbewerbs war so hoch, dass mindestens 30 Weine eine Trophäe verdient hätten. Die Arbeit der Jury konnte also getrost als großes Vergnügen bezeichnet werden.

Die Bewertung erfolgte nach dem 20-Punkte-Schema. Die Noten der Weine stellen den Durchschnitt der subjektiven Bewertungen der einzelnen Verkoster dar.

Nach der Siegerehrung beim des 1. Internationalen Scheurebe-Preis im vergangenen Jahr deutete sich bereits an, dass die bis dahin fast vergessene Rebsorte das Zeug für ein Comeback hat. Nun sieht es ganz danach aus, dass die Scheurebe tatsächlich stärker in den Fokus des Verbraucherinteresses zurückgekehrt ist. Laut Ludwig Tauscher, dem Leiter des Weinbauamts Alzey, erhöhte sich die Zahl der zur Qualitätsweinprüfung angemeldeten Scheurebeweine im Jahr 2016 um 200%! Aktionsweine des Lebensmittelhandels waren binnen weniger Wochen vergriffen.

Der 100. Geburtstag der Scheurebe im Jahr 2016 war also der perfekte Anlass, die Rebsorte in den Mittelpunkt vielfältiger Aktivitäten und Verkostungen zu stellen. Der Mainzer Fachverlag Dr. Fraund mit seinen Zeitschriften WEIN+MARKT und das deutsche weinmagazin widmete der „Scheu“ (wie sie in Winzerkreisen genannt wird) sogar einen internationalen Wettbewerb, der auf große Resonanz stieß und in diesem Jahr seine Fortsetzung fand. Zahlreiche Veranstaltungen rund um die Scheu sowie das daraus resultierende große Medienecho hatten zum einen die Winzer bewogen, die Weine aus der noch in vielen Anbaugebieten gepflegten Rebsorte wieder vermehrt den Kunden anzubieten, und zum andern den Handel (bis hin zu den Discountern) überzeugt, reinsortige Scheurebeweine im Laden zu platzieren.

Diese ungeplant konzertierte Aktion brachte die aromatischen und gefälligen Weine der Scheurebe binnen weniger Monate auf den „Radarschirm“ der Verbraucher und weckte großes Interesse. Die Winzer reagierten sofort und rückten ihrerseits Scheurebeweine vermehrt in den Vordergrund.

Das Ergebnis kommt fast einem kleinen Wunder gleich, das in der heutigen Zeit nicht mehr möglich schien: Eine Rebsorte, die nur noch Liebhabern bekannt war und von den Winzern mehr versteckt als offensiv angeboten wurde, ist plötzlich der Liebling der einschlägigen Fach- und Weinzeitschriften sowie der großen Publikumsmedien und findet guten Absatz in den Regalen des Handels.

Der aktuelle Verbrauchertrend zu aromatischen Rebsorten wie zum Beispiel Sauvignon Blanc bereitete möglicherweise den fruchtbaren Boden für dieses Comeback der vor gut 100 Jahren in Alzey gezüchteten Rebsorte. Für den Fachverlag Dr. Fraund Grund genug, den im Jahr 2016 sehr erfolgreichen Scheurebe-Wettbewerb erneut auszuschreiben. Nachdem im Jubiläumsjahr 2016 auf Anhieb 456 Weine eingereicht worden waren, war die Zahl der Anstellungen im Nach-Jubiläums-Jahr 2017 mit 264 Weinen erwartungsgemäß geringer – nicht zuletzt auch deshalb, weil viele Weine rasch ausverkauft waren und in Österreich ein Großteil der Ernte durch Frost vernichtet worden war.

Dennoch beteiligten sich in diesem Jahr 175 Erzeuger aus der Mehrzahl der deutschen Anbaugebiete, und sogar 13 Weine aus Österreich waren dabei. 199 Scheurebeweine stammten aus dem Jahr 2016, 51 aus 2015 und einige wenige aus älteren Jahrgängen. Erfreulich ist die Preispositionierung der eingereichten Weine Fast zwei Drittel der angestellten Proben liegen zwischen 5 und 10 Euro pro Flasche – viele Weine bieten damit ein sehr gutes Preis-Genuss-Verhältnis und erschwingliches Trinkvergnügen: Verkostet wurden die Weine am 7. April 2017 im professionellen Verkostungsraum des Competence Center Food & Beverage der DLG-TestService GmbH in Gau-Bickelheim bei Alzey.

Kategorie Trocken

Kategorie Trocken

Die Gewinner der Kategorie Trocken

2016 Sommeracher Katzenkopf Weingut Strobel QW Franken trocken 16,8 2016

Weingut Neef-Emmich QW Rheinhessen trocken 16,5 2016 Niersteiner Rosenberg Weingut Leonhard Kabinett Rheinhessen trocken 16,4

Weitere Empfehlungen der Jury

2016

Weinhof Mayer QW Nahe

16,3 2016 Volkacher Kirchberg Weingut Zehnthof Familie Weickert Spätlese Franken trocken 16,3 2016 Bullenheimer Paradies Alte Reben Weingut Hillabrand QW Franken trocken 16,2 2016

Weingut Karl-Heinz Schnabel QW Rheinhessen trocken 16,2 2016 Sommeracher Katzenkopf Weingut Zehnthof Familie Weickert Spätlese Franken trocken 16,0 2016 Steinbach Weingut Markus Meier QW Franken trocken 15,9 2016

Weingut Scheffer QW Rheinhessen trocken 15,9 2016 Hesslocher vom Kalkstein Weingut Wernersbach QW Rheinhessen trocken 15,8 2016

Weingut Marx QW Nahe trocken 15,8 2015 Kreuznacher Weingut S.J. Montigny KG QW Nahe trocken 15,8 2016 225 Iphöfer Julius-Echter-Berg Barrique Weingut Thomas Mend QW Franken

15,7 2016 Impulce Kalkstein Wein- und Sektgut Schneider QW Pfalz trocken 15,7 2016 Ungstein Weingut Pfeffingen QW Pfalz trocken 15,7 2016 Sulzfelder Cyriakusberg Weingut Streng Kabinett Franken trocken 15,6 2016

Weingut Herbert & Andrea Bendel QW Pfalz trocken 15,6 2016 Klassik Weinhof Rossmann QW Österreich / Steiermark trocken 15,6 2016

Weingut Rothmeier QW Pfalz trocken 15,5 2016

Weingut Flörsheimer Hof QW Rheinhessen trocken 15,5 2016 Classic weiß Weingut Schmoelzer QW Österreich / Südsteiermark trocken 15,5 2016 Bullenheimer Paradies Weingutb Schmidt GbR Kabinett Franken trocken 15,3 2015 Steinbach Erste Lage Weingut Schloss Sommerhausen QW Franken trocken 15,3 2016 Kirchheimer Weingut Hammel GmbH QW Pfalz trocken 15,3 2016 RR Weingut Rinck QW Pfalz trocken 15,3 2016 Ingelheimer **S** Weingut Werner Menk QW Rheinhessen trocken 15,3 2016

Weingut Egidiushof QW Pfalz trocken 15,2 2016 Klassik Weinbau Kollerhof Lieleg QW Österreich / Südsteiermark trocken 15,2 2015 Intense Weingut Lentsch GesmbR QW Österreich / Burgenland trocken 15,1

Kategorie Halbtrocken/Feinherb

Kategorie Halbtrocken/Feinherb

Die Gewinner der Kategorie Halbtrocken/Feinherb

2016 Weingut Tobias Becker QW Rheinhessen feinherb 17,2 2016

Weingut Rothmeier QW Pfalz feinherb 16,9 2016

Weingut Becker QW Rheinhessen feinherb 16,7

Weitere Empfehlungen der Jury

2016 Iphöfer Kronsberg Weingut Ernst Popp KG Kabinett Franken feinherb 16,6 2016

Weingut am Vögelein QW Franken feinherb 16,6 2016 Alte Reben Iphöfer Julius Echter Berg Weingut I. Bunzelt QW Franken halbtrocken 16,3 2016

Weingut Geisser GbR QW Pfalz feinherb 16,3 2016

Weingut Göhring QW Rheinhessen feinherb 16,1 2016 Aspisheimer Sonnenberg Weingut Walter Strub QW Rheinhessen feinherb 16,0 2016 Einfach Keuper Weingut Markus Meier QW Franken

16,0 2016

Weingut Dengler-Seyler QW Pfalz feinherb 15,5 2016 Ockenheimer Weingut Bungert-Mauer QW Rheinhessen halbtrocken 15,4 2016

Weingut Familie Erbeldinger Kabinett Rheinhessen feinherb 15,3 2016 Scheus Traum Weingut Köster-Wolf QW Rheinhessen feinherb 15,2 2016 S Flonheimer Klostergarten Weingut Werner GbR QW Rheinhessen feinherb 15,2 2016 Meine Sache Weingut Meintzinger QW Franken halbtrocken 15,2

Kategorie Mild/Lieblich

Kategorie Mild/Lieblich

Die Gewinner der Kategorie Mild/Lieblich

2016 Dürkheimer Hochbenn Weingut Raßkopf-Hofmann Spätlese Pfalz 17,6 2016

Weingut Fleischmann Spätlese Rheinhessen lieblich 17,3 2016 Guldentaler Sonnenberg Weingut Enk Spätlese Nahe

17,0

WeitereEmpfehlungen der Jury

2016 Ockenheimer St. Jakobsberg Weingut Bungert-Mauer Spätlese Rheinhessen lieblich 16,8 2016

Weigut Steffen Bähr QW Nahe lieblich 16,7 2016 Escherndorfer Lump Weingut Horst Sauer Spätlese Franken

16,5 2016 Goldberg Weingut Pfeifer QW Rheinhessen lieblich 16,5 2016 Horrweiler Gewürzgärtchen Weingut Doll-Espenschied Spätlese Rheinhessen

16,5 2016

Weingut Werner Menk QW Rheinhessen mild 16,5 2015 Märchenzauber Weingut Weegmüller QW Pfalz fruchtsüß 16,3 2016

Weingut Flörsheimer Hof QW Rheinhessen lieblich 16,3 2016 Süße Verführung Weingut Eisenbach-Korn GbR QW Mittelrhein süß 16,2 2016

Weingut Georg Naegele Kabinett Pfalz lieblich 16,2 2016 Binger Schlossberg Schwärtzerchen Weingut Bretz Kabinett Rheinhessen lieblich 16,2 2016

Weingut Forster QW Nahe lieblich 16,1 2016

Staatsweingut Bad Kreuznach QW Nahe lieblich 16,1 2016

Weingut Herbert & Andrea Bendel QW Pfalz lieblich 16,0 2016

Weingut Martinshof QW Rheinhessen

16,0 2015 Escherndorfer Lump Weingut Horst Sauer Spätlese Franken

16,0 2016 Ungstein Weingut Pfeffingen Spätlese Pfalz

15,9 2016 Horrweiler Gewürzgärtchen Weingut Doll-Espenschied Kabinett Rheinhessen

15,9 2016 Eichstetter Herrenbuck Friedrich Kiefer KG Privatkellerei - Weingut Kabinett Baden

15,8 2016 Guntersblumer Weingut Burghof Oswald QW Rheinhessen lieblich 15,7 2016

Weingut Fleischmann Kabinett Rheinhessen lieblich 15,5 2016 Bechtheimer Weingut Oek. Rat Johann Geil Erben Kabinett Rheinhessen lieblich 15,3 2015

Weingut Felix Waldkirch Kabinett Pfalz lieblich 15,2 2016 Essenheimer Teufelspfad Weingut Wagner QW Rheinhessen mild 15,0 2016

Weingut Karl-Heinz Schnabel QW Rheinhessen mild 15,0 2016

Weingut Scheffer QW Rheinhessen lieblich 15,0

Kategorie Auslese

Kategorie Auslese

Gewinner der Kategorie Auslese

2016 Weingut Dengler-Seyler Auslese Pfalz süß 17,5 2015 Durbacher Plauelrain Durbacher WG Auslese Baden süß 16,4 2015 Dürkheimer Fronhof Weingut Darting Auslese Pfalz süß 16,2

Weitere Empfehlungen der Jury

2016 Venninger Doktor Weinhaus Hermann Zöller Auslese Pfalz süß 15,8 2015 Bechtheimer Heiligkreuz Weingut Oek. Rat Johann Geil Erben Auslese Rheinhessen süß 15,7 2012 Sommerhäuser Weingut Schloss Sommerhausen Auslese Franken süß 15,7

Kategorie Edelsüss

Kategorie Edelsüß

Gewinner der Kategorie Edelsüß

2015 Weingut Wolf Beerenauslese Pfalz edelsüß 17,2 2015 Sasbacher Limburg Sasbacher Winzerkeller eG Trockenbeerenauslese Baden edelsüß 16,6 2015 Ungsteiner Honigsäckel Vier Jahreszeiten Winzer eG Trockenbeerenauslese Pfalz edelsüß 16,4

Weitere Empfehlungen der Jury

2015 Durbacher Steinberg Durbacher WG Beerenauslese Baden edelsüß 16,0 2015

Weingut Geh. Rat Dr. von Bassermann-Jordan Trockenbeerenauslese Pfalz edelsüß 15,9 2007

Weingut Weegmüller Beerenauslese Pfalz edelsüß 15,9 2015

Weingut von Winning Beerenauslese Pfalz edelsüß 15,9 2015 Eichstetter Herrenbuck Friedrich Kiefer KG Privatkellerei - Weingut Beerenauslese Baden edelsüß 15,7 2015 Zantho Zantho GmbH Beerenauslese Österreich / Burgenland edelsüß 15,7 2015 Gau-BBischofsheimer Kellersberg Weingut Becker Trockenbeerenauslese Rheinhessen edelsüß 15,4 2016 Ungsteiner Honigsäckel Vier Jahreszeiten Winzer eG Trockenbeeerenauslese Pfalz edelsüß 15,4 2015

Weingut Lentsch GesmbR Trockenbeerenauslese Österreich / Burgenland edelsüß 15,1

Kategorie Perl- und Schaumweine

Kategorie Perl- und Schaumweine

Gewinner der Kategorie Perl- und Schaumweine





Weinhaus Ludwig Wagner & Sohn Sekt b.A. Pfalz trocken 15,8



Weinhaus Ludwig Wagner & Sohn Sekt b.A. Pfalz halbtrocken 15,4 2015

Weingut Scheffer Deutscher Perlwein Deutschland trocken 14,7

Sonderpreis Raritäten

Sonderpreis der Jury Rarität

1975er Dürkheimer Spielberg Trockenbeerenauslese von der Vier Jahreszeiten Winzer eG, Bad Dürkheim