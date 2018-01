Am Donnerstag, den 7. Dezember, wurde in Fellbach die Weinstube Moiakäfer als „Schmeck den Süden“-Gastronomie mit WÜRTTEMBERGdrei Löwen sowie als „Haus der Baden-Württemberger Weine“ ausgezeichnet. „Wer regional kauft und genießt, weiß um die Zusammenhänge zwischen heimischer Landwirtschaft und gepflegter Kulturlandschaft. Unsere Aufgabe besteht darin, auch den zukünftigen Generationen ein Gespür für Qualität, Geschmack und den besonderen Mehrwert regionaler Produkte zu vermitteln“, erklärte die Staatssekretärin im MLR, Friedlinde Gurr-Hirsch MdL. Stephanie Hofmeister, die Wirtin der Weinstube Moiakäfer trat 2016 der Initiative der „Schmeck den Süden“-Gastronomen bei und arbeitete sich mit viel Engagement und innerhalb kürzester Zeit zur höchsten Auszeichnung von drei Löwen nach oben. Die Weinstube Moiakäfer in Fellbach ist nun eine von 24 Gaststätten im Land, die mit der höchsten Auszeichnung "Drei Löwen" geführt werden.Weitere Informationen finden sich unter www.schmeck-den-sueden.de . MLR