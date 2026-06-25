Schneider Maschinenbau: Langlebige Pumpen

Steigende Anforderungen, starker Kostendruck und der Wunsch nach höchster Qualität – Winzer, Kellereien und Lebensmittelbetriebe stehen heute vor enormen Herausforderungen. Gerade im sensiblen Umgang mit Wein oder empfindlichen Lebensmitteln entscheidet die Wahl der Technik über Effizienz und Endprodukt.

Hochwertiges Material ist entscheidend

„Unsere Philosophie ist klar: Nachhaltige Investitionen in hochwertiges Material und durchdachte Technik sind der effektivste Weg, um dauerhaft konkurrenzfähig zu bleiben“, betont Mathias Beck als Geschäftsführer der Schneider Maschinenbau GmbH. Es sind vor allem die langlebigen Impeller- und Exzenterschneckenpumpen von Schneider, mit denen der deutsche Spezialist nach eigenen Angaben Standards setzt: Angefangen bei der Materialwahl – sämtliche produktberührenden Komponenten der Pumpen bestehen aus Edelstahl und lebensmittelechten Werkstoffen – bis hin zur wartungsfreundlichen Konstruktion. Jeder Entwicklungsschritt erfolgt dabei im engen Dialog mit den Anwendern – ein Qualitätsmerkmal, das nach Angaben von Schneider Maschinenbau nicht nur für die Technik selbst, sondern auch für das Selbstverständnis des traditionsreichen Unternehmens steht. „Wir sehen immer wieder, wie selbst Jahrzehnte alte Schneider Pumpen nach wie vor klaglos ihren Dienst versehen. Viele Winzer und Lebensmittelbetriebe stellen uns oft die gleiche Frage: Warum halten die Geräte überhaupt so lange – und wie kann es sein, dass wir für selbst kleine Ersatzteile auch nach 30 Jahren noch eine unkomplizierte Lösung bekommen?“

Gebaut für Generationen

Hinter der markanten grünen Lackierung der Schneider Pumpen steckt nach Firmenangaben ein technisches Konzept: Langlebigkeit durch hochwertige Materialien. Das Material ist laut Schneider Maschinenbau nicht nur besonders widerstandsfähig, sondern erfüllt auch höchste Anforderungen an Hygiene und Lebensmitteltauglichkeit. „Wir verzichten komplett auf rostempfindliche Fahrgestelle und setzen überall dort, wo Stabilität und Hygiene gefragt sind, auf Edelstahl. Das macht unsere Pumpen nicht nur korrosionsbeständig – sie behalten auch in feuchten und kalten Kellern dauerhaft ihre technische Integrität“, erklärt Mathias Beck. In sensiblen Bereichen wie der Wein- und Lebensmittelverarbeitung trage diese Materialwahl wesentlich dazu bei, dass Pumpen über Jahrzehnte hinweg zuverlässig und sicher betrieben werden können.

Wartungsfreundlichkeit im Blick

Auch bei der Konstruktion zeigt sich nach Angaben von Schneider Maschinenbau der Fokus auf Nachhaltigkeit und Wartungsfreundlichkeit. Eine speziell entwickelte Wellenschutzhülse schützt laut Schneider Maschinenbau stark beanspruchte Bauteile wie die Motorwelle und ermögliche im Wartungsfall den gezielten Austausch einzelner Komponenten – ohne den gesamten Motor ersetzen zu müssen. Das reduziere nicht nur Stillstandzeiten, sondern trage zur langfristigen Betriebssicherheit bei. „Durch die austauschbare Wellenschutzhülse sparen unsere Kunden jedes Jahr erheblich – und haben eine Pumpe, die praktisch unbegrenzt weiter betrieben werden kann“, so Mathias Beck. Sein Fazit: „Das größte Pro­blem unserer Produkte ist eigentlich, dass sie zu lange halten.“

Die Vielseitigkeit der Produkte bewährt sich nach Firmenangaben im Alltag: Von der Filtration über Flaschenabfüllung bis hin zum intelligenten Tank-Management deckt beispielsweise eine Schneider ­Vario Control gleich mehrere Arbeitsschritte ab – das spare Investitionen und vereinfache Prozesse.

Von Anfang an