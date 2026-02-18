Schneider – smarte Komplettlösung im Keller

Bei der Wein- und Lebensmittelverarbeitung spielt eine präzise und gleichmäßige Filtration eine entscheidende Rolle. Die Filtration entfernt unerwünschte Trubstoffe, Hefen oder Mikroorganismen und sorgt für klare, stabile und qualitativ hochwertige Endprodukte. Eine exakte Steuerung des Filtrationsprozesses ist entscheidend, um Überdruck, Verstopfungen oder unnötige Produktverluste zu vermeiden.

Mit Vario Control (VC) hat die Schneider Maschinenbau GmbH ein elektronisches Steuerungssystem entwickelt, das speziell auf diese Anforderungen der Filtration ausgerichtet sein soll. Es kombiniert Frequenz- und Drucksteuerung, ist frei programmierbar und nach Aussage von Schneider Maschinenbau bequem zu bedienen.

Wie sieht das in der Praxis aus?

Die Vario Control (VC), eine Exzenterschneckenpumpe mit Drucksteuerung soll für eine automatisierte, lineare Beschickung sorgen. Dabei passe sie sich laut Schneider Maschinenbau an den Druckverlauf an und ermögliche so eine gleichmäßige Filtration. Ein konstanter Druckverlauf ist vor allem bei der Filtration mit Kammerfilterpressen ent-scheidend. Nach Aussage von Schneider Maschinenbau soll die Schneider Vario Control sicherstellen, dass die Pumpe automatisch langsamer wird, wenn der Druck steigt, sodass eine präzise Filtration realisiert werden könne. Sobald der Enddruck erreicht sei, stoppe die Exzenterschneckenpumpe automatisch. Ein integrierter Drucksensor überwache den Prozess, während der Trockenlaufschutz Schäden an der Pumpe verhindere, so die Aussage des Maschinenbauers.

Eine Pumpe mit dem Vario Control System kann per App, Funk oder ganz automatisch gesteuert werden, wobei eine stufenlose Regelung mit Druckbegrenzung möglich sein soll. Die Druck- oder Durchflussregulierung werde damit laut Schneider Maschinenbau denkbar einfach und es könne deutlich schonender und schneller gefördert werden.

Digitale Steuerung per App

Matthias Beck, Geschäftsführer und Inhaber der Schneider Maschinenbau GmbH legt den Fokus auf einfache Bedienung, robuste Technik und absolute Prozesskontrolle. Deshalb hat er die Schneider Frequenzumrichter (FU) und Steuerungen konsequent weiterentwickelt. Ein besonders praktisches Merkmal ist nach seiner Aussage die mobile Steuerung über die Schneider Vario App: Anwender sollen die Geräte dabei ganz einfach per Smartphone oder Tablet steuern können. Zudem sollen alle relevanten Parameter wie Drehrichtung, Drehzahl, Stromaufnahme oder Fehlermeldungen jederzeit live abrufbar sein.

Moderne Technik muss nicht kompliziert sein

Laut Hersteller punktet das System des Weiteren mit einer Reihe optionaler Funktionen. Dazu zählen:

ein einstellbarer Trockenlaufschutz,

eine Druckschaltersteuerung

sowie Timer- und Countdowntimer, die etwa das gezielte Überschwallen von Rotwein im individuell festgelegten Rhythmus ermöglichen sollen. Auch die Anbindung an Abfüllanlagen soll nach Schneider Maschinenbau problemlos möglich sein. die etwa das gezielte Überschwallen von Rotwein im individuell festgelegten Rhythmus ermöglichen sollen. Auch die Anbindung an Abfüllanlagen soll nach Schneider Maschinenbau problemlos möglich sein.

Für mehr Übersicht und Sicherheit sollen zudem die individuelle Benennung jedes Schaltschranks, eine Passwortschutz-Funktion sowie ein integriertes Logbuch – welches die letzten Steuerbefehle speichert – sorgen.

Per Knopfdruck aus der Ferne kontrollieren

Eine weitere Innovation von Schneider Maschinenbau ist die neue Funkfernbedienung mit Rückmeldung. Sie soll laut Unternehmen die komplette Steuerung aus räumlicher Distanz, etwa Drehrichtungswechsel, Start/Stopp-Funktion, stufenlose Geschwindigkeitsregelung und sogar die Trockenlaufüberbrückung erlauben. Die Rückmeldung erfolge dann direkt am Handsender. Über zusätzliche Funkverstärker könne die Reichweite flexibel erweitert werden, so Schneider Maschinenbau.