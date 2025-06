Schonend und schlagkräftig

Die Traubenverarbeitung ist nicht nur das Bindeglied zwischen Weinberg und Keller, sondern auch der Abschnitt, in dem prägende Entscheidungen für die Stilistik des späteren Weins getroffen und umgesetzt werden. Verarbeitungsgeschwindigkeit, Flexibilität und Sorgfalt müssen in dieser Zeit Hand in Hand gehen, um die Qualität des Lesegutes zu erhalten und die gewünschte Stilistik zu erreichen, wie Bernd Weik vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz aufzeigt.