„Der Schoppenwein ist die Visitenkarte eines Weinguts: Denn gerade der preisgünstigste trockene Wein auf der Weinkarte gibt einen ersten Eindruck von Qualität und Philosophie der Winzerinnen und Winzer. Ich freue mich sehr, mit der ,Schoppen-Trophy' einfache und zugleich herausragende Rieslinge aus dem Rheingau auszeichnen zu können“, sagte Staatssekretärin Dr. Beatrix Tappeser beim Siegerweingut Trenz in Johannisberg. Dort überreichte sie Urkunden an die Erstplatzierten der SchoppenTrophy 2017. Für die mittlerweile 13. Trophy wurden die Weine in einer Blindverkostung im Schloss Rüdesheim probiert.

Flüssige Botschafter der Region „Schoppenweine werden vor allem in Straußwirtschaften und Gutsschänken getrunken. Dadurch sind sie ideale Botschafter für die Region: Sie vermitteln das Lebensgefühl und die Kulturlandschaft des Rheingaus insgesamt. Beides wiederum ist untrennbar mit dem Wein verbunden“, machte Dr. Beatrix Tappeser deutlich. „Alle teilnehmenden Winzerinnen und Winzer haben in meinen Augen gewonnen: Denn sie pflegen die Tradition und Kultur des Weinanbaus im Rheingau, trotz zum Teil unberechenbarer äußerer Einflüsse.“

Integrierter Klimaschutzplan „Der Klimawandel ist eine Tatsache. Die Winzer spüren seine Folgen in ihrer täglichen Arbeit. Umso wichtiger ist es, gegenzusteuern – so wie wir es mit dem Integrierten Klimaschutzplan tun“, sagte Dr. Tappeser und warb zugleich für die landwirtschaftliche Beratung sowie die Forschung des Landes Hessen, die den Winzern zur Verfügung steht. Infos: www.hessen.de muklv