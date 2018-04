Schulprojekte gefördert

Landwirtschaft entdecken, erleben und begreifen – dazu haben landwirtschaftliche und Weinbaubetriebe spezielle pädagogische Angebote auf ihren Höfen entwickelt. Mit dem „Lernort Bauernhof“ haben Schüler aller Schulformen und Klassenstufen die Chance, einen Einblick in die moderne Landwirtschaft zu bekommen. Nun wurde entschieden, das Angebot durch die aktuelle EU-Förderung über die nächsten vier Jahre zu bezuschussen. Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK RLP) ist bei Lernort Bauernhof als Dienstleister für das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau mit der Umsetzung beauftragt. „Wir haben derzeit 58 Betriebe, die sich als „Lernort Bauernhof“ qualifiziert haben und mit viel Leidenschaft die gesamtgesellschaftliche Aufgabe übernehmen, junge Menschen an den Ursprung unserer Lebensmittel heranzuführen“, sagt der Präsident der LWK RLP, Ökonomierat Norbert Schindler und freut sich über das große Engagement.

Förderung für außerschulischen Unterricht und Qualifizierung

Das Besondere an dem Ansatz ist, dass landwirtschaftliche Betriebe als außerschulische Lernorte aktiv werden. Die Schüler verlassen ihre Klassenzimmer und lernen, abgestimmt auf die jeweiligen Lehrpläne, direkt auf den Bauernhöfen. „So erleben sie die Zusammenhänge von Theorie und Praxis, was enorm wichtig ist“, betont Schindler. Die Betriebsleiter sind qualifiziert und bieten pädagogische Lerneinheiten für Schulklassen unterschiedlicher Altersstufen an. Seit März 2018 gibt es eine EU-Förderung für die Durchführung der außerschulischen Lernangebote sowie für Weiterbildungen von Lehrkräften und Betriebsleitern. Die Betriebe erhalten also einen Zuschuss für ihre pädagogischen Angebote. Zusätzlich zahlen die Schulklassen einen Eigenanteil. Lehrkräfte sollen durch spezielle Weiterbildungen dazu motiviert werden, die Bauernhöfe vermehrt als außerschulische Lernorte in ihren Unterricht einzubinden. Die Betriebsleiter bekommen neben einer Grundschulung und der jährlichen Fachtagung die Möglichkeit, sich zu Bauernhofpädagogen weiterzuqualifizieren.

Neue Betriebe sind willkommen

„Neue Betriebe können jederzeit hinzukommen, damit die Vielfalt im Land abgebildet wird und die Schulen das Angebot wohnortnah nutzen können“, informiert Norbert Schindler. Im Herbst ist die nächste Grundschulung durch die LWK geplant, die Neueinsteigern das Rüstzeug für den außerschulischen Unterricht vermittelt. Ebenso soll das erste Modul der Weiterbildung zum Bauernhofpädagogen ab Herbst erfolgen. Auch für diese Weiterbildungen können sich Interessierte vormerken lassen. Auf der Internetseite www. lernort-bauernhof-rlp.de gibt es Hintergrundinformationen zum „Lernort Bauernhof“. Für Informationen und Beratung stehen bei der LWK RLP Maria Caesar, (0631/ 84099-421, maria.caesar @lwk-rlp.de) und Andrea Schwahn, (0671/793-1146, andrea.schwahn@lwk-rlp.de) zur Verfügung. lwk