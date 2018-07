Ein historischer Tag, wie der pfälzische Weinbaupräsident Reinhold Hörner, feststellte. Am 12. Juni wurde am DLR Rheinpfalz eine Organisation zur Verwaltung herkunftsgeschützter Weinnamen für das Weinanbaugebiet Pfalz gegründet. Die sogenannte Schutzgemeinschaft Pfalz wird die Lastenhefte der geschützten Ursprungsbezeichnungen (g.U.) und der geschützten geografischen Angaben (g.g.A.) festlegen. Darin werden die Rahmenbedingungen für die Trauben- und Weinproduktion bestimmt.

Die neu gegründete Organisation führt den Namen „Schutzgemeinschaft g.U. Pfalz und gebiets-identische g.g.A. Pfälzer Landwein“. Die Schutzgemeinschaft verwaltet die Lastenhefte der g.U. und der gebietsidentischen g.g.A. als repräsentative Vertretung der regionalen Weinwirtschaft und reicht Änderungsanträge hierzu ein. Weinbaupräsident Reinhold Hörner betonte, dass die Schutzgemeinschaft eine Stärkung für die Regionen und Herkünfte sowie ein Zugewinn an Selbstverantwortung für die Erzeuger bedeute. Künftig kann die Schutzgemeinschaft ihre Erzeugungs- und Anbaubedingungen selbst bestimmen.

Zusammensetzung der Schutzgemeinschaft

Dirk Gerling (BWV RLP Süd) stellte die Satzung vor, die danach verabschiedet wurde. Die Schutzgemeinschaft Pfalz setzt sich aus drei Interessensgruppen zusammen: dem Weinbau, den Genossenschaften und den Kellereien. Die drei jeweiligen Verbände wählten ihre Vertreter: Der Weinbau stellt 20, die Weinkellereien zehn und die Genossenschaften vier Vertreter. Die Vertreterversammlung wählte dann aus ihrer Mitte 17 Vorstandsmitglieder.

Für den Weinbauverband wurden gewählt: Reinhold Hörner, Boris Kranz, Thomas Weiter, Karl-Friedrich Junker, Hansjörg Rebholz, Reinhard Bossert, Klaus Schneider, Steffen Christmann, Walter Wolf, Martin Fußer. Die Kellereien werden vertreten durch Ralph Anton, Johannes Hübinger, Dirk Mäurer, Roland Johannes Möndel und Anja Wissing. Die Genossenschaften werden vertreten durch Frank Jentzer und Albert Kallfelz. In nichtöffentlicher Wahl wählte der Vorstand, im Anschluss an die Gründungsversammlung, Reinhold Hörner zum ersten Vorsitzenden sowie Anja Wissing und Albert Kallfelz zu stellvertretenden Vorsitzenden. Der Vorstand tagt nach Bedarf, jedoch mindestens einmal im Jahr. Die Geschäftsführung der Schutzgemeinschaft Pfalz wird von der Arbeitsgemeinschaft der Weinbauverbände Rheinland-Pfalz wahrgenommen, mit Sitz in Mainz. Die Geschäftsführung ist an die Weisung des Vorstands gebunden. Der Vorsitz liegt immer bei einem Vertreter der Gruppe Weinbau, das ist in der Satzung der Schutzgemeinschaft festgelegt. bs