Schutzgemeinschaft Mosel anerkannt

Beim Branchentreff der Weinwirtschaft am 14. Juni in Trier überreichte Andy Becht, Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Weinbauministerium, die Anerkennungsurkunde der Schutzgemeinschaft Mosel an den Präsidenten des Weinbauverbandes Mosel, Walter Clüsserath, und die stellvertretenden Vorsitzenden der Schutzgemeinschaft, Johannes Hübinger, Vertreter des Kellereien und Henning Seibert, Vertreter der Genossenschaften. Die anerkannte Schutzgemeinschaft Mosel kann nun offiziell ihre Arbeit aufnehmen. Die Gründungsversammlung der Schutzgemeinschaft Mosel zur Verwaltung herkunftsgeschützter Weinnamen (Mosel geschützte Ursprungsbezeichnung) fand bereits am 13. Dezember 2018 in der Rotunde des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau in Koblenz statt. Ihre Aufgaben sind die Verwaltung und Gestaltung der Produktspezifikationen in den Lastenheften für ihre jeweiligen geschützten Ursprungsregionen. bs