Foto: WBV Nahe

Am 15. November wurde am DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück in Bad Kreuznach die Organisation zur Verwaltung herkunftsgeschützter Weinnamen für das Weinbaugebiet Nahe, die sogenannte Schutzgemeinschaft Nahe, gegründet. „Die zentrale Aufgabe der Schutzgemeinschaft ist das Lastenheft der g.U. Nahe sowie das Lastenheft der g.g.A. Nahegauer Landwein mit den darin enthaltenen weinrechtlichen Rahmenbedingungen zu verwalten, aber auch besser und effektiver zum Nutzen der hiesigen Weinwirtschaft zu gestalten“, so Dr. Thomas Höfer, Präsident des Weinbauverbandes Nahe. Harald Sperling, Geschäftsführer des Weinbauverbandes Nahe, stellte die Satzung vor, die von der Mitgliederversammlung einstimmig verabschiedet wurde. Die Schutzgemeinschaft setzt sich aus drei Interessensgruppen zusammen: dem Weinbauverband Nahe im Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau e.V., dem Genossenschaftsverband der Regionen e.V. und dem Verband der Weingüter und Weinkellereien an der Nahe e.V. im Bund der Weinkellereiverbände Rheinland-Pfalz.

Vertreter gewählt

Die Mitgliederversammlung wählte für den Weinbau 12 Vertreter, für die Weinkellereien sechs Vertreter und für die Genossenschaften zwei Vertreter in die Vertreterversammlung, aus der wiederum der Vorstand gewählt wurde. Im Vorstand vertreten die Interessengruppe Weinbau Dr. Thomas Höfer (Burg Layen), Hans-Willi Knodel (Windesheim), Rainer Klöckner (Guldental), Ulrich Lorenz (Bad Kreuznach), Jakob Schneider jun. (Niederhausen) und Frank Schönleber (Monzingen). Die Kellereien werden vertreten durch Petra Bernhard (Pieroth Wein AG, Langenlonsheim), Steffen Montigny (Weingut S.J. Montigny KG, Bretzenheim) und Andreas Schmidt (Weingut Schmidt GbR, Obermoschel). Henning Seibert (Moselland eG, Bernkastel-Kues) sitzt für die Genossenschaften im Vorstand. Darüber hinaus nimmt auch Dr. Markus Heil, Leiter der Abteilung Weinbau in der Landwirtschaftskammer RLP, mit beratender Stimme an den Sitzungen des Vorstandes der Schutzgemeinschaften teil. In nicht öffentlicher Sitzung wählte der Vorstand Weinbaupräsident Dr. Thomas Höfer zum Vorsitzenden der Schutzgemeinschaft Nahe und Steffen Montigny (Vorsitzender des Verbandes der Weingüter und Weinkellereien an der Nahe e.V.) sowie Henning Seibert (Vorstandsvorsitzender der Moselland eG) als Stellvertreter. Die Geschäftsführung der Schutzgemeinschaft Nahe wird vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau e. V. in Koblenz wahrgenommen. Dabei ist die Geschäftsführung an die Weisung des gewählten Vorstands gebunden. WBV Nahe