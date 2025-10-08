SDF: Stephan Formica ist nun CCO

Foto: www.sdfgroup.com
Seit September ist Stephan Formica (li.) Chief Commercial Officer bei der Same Deutz-Fahr Deutschland GmbH (SDF) in Lauingen. Er übernimmt damit die Position von Vincenzo Cetani, der 2026 planmäßig in den Ruhestand gehen wird und bis dahin seinen Nachfolger einarbeitet. Stephan Formica hat Landtechnik und BWL an der Universität Turin studiert und in verantwortungsvollen Positionen in den Bereichen Vertrieb Marketing, Händlernetzentwicklung und Controlling in Europa gearbeitet – unter anderem bei John Deere. Mit im Bild sind CFO Simone Dorn (mi.) sowie COO und Sprecher der Geschäftsführung Alessandro Sapio. www.sdfgroup.com