Sechs Kandidatinnen

Am 23. März 2018 wird im Vogel Convention Center in Würzburg die 63. Fränkische Weinkönigin gewählt. Sechs weinbegeisterte, engagierte junge Frauen wollen Silena Werner im Amt ablösen und den Frankenwein für ein Jahr in der Region, Deutschland und darüber hinaus repräsentieren. Zu den Bewerberinnen um das Amt zählen die 21-jährige Industriekauffrau Magdalena Bauer aus Hüttenheim, Winzerin Julia Heindel (23) aus Ipsheim, die ebenfalls aus Ipsheim stammende Industriekauffrau und Marketingfachwirtin Sina Kopp (23), Goldschmiedin Sophia Kron (22) aus Karlstadt-Stetten sowie Marina Prust, eine 21-jährige Steuerfachangestellte aus Obereisenheim und Klara Zehnder (21) aus Randersacker, Studentin der Romanistik.

Die Fränkische Weinkönigin darf sich auf eine erlebnisreiche Amtszeit freuen. Mit mehreren Dienstwagen aus dem BWM-Autohaus Rhein wird sie in Franken und darüber hinaus für den Frankenwein werben.

In der Regel führt sie ihr Amt bis nach Asien. Bei fast 400 Terminen ist die Fränkische Weinkönigin im Auftrag des Frankenweins unterwegs. Frankenwein-Frankenland GmbH