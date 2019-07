Sekt mit gewissem Etwas

Foto: LVWO

An der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau (LVWO) in Weinsberg haben Studierende in einem fächerübergreifenden Projekt Sekt hergestellt. Das Sektprojekt soll den angehenden Technikern für Weinbau und Oenologie praktische Erfahrungen und Marketingkenntnisse vermitteln. Den Sekt produzieren die Studierenden in allen Arbeitsschritten selbst und präsentieren ihn mit einem Werbekonzept.