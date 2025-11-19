Sichtbar zur Weihnachtszeit

Die Weihnachtszeit ist die umsatzstärkste Phase des Jahres – und gleichzeitig die emotionalste. Viele Konsumenten suchen nach Geschenkideen, besonderen Weinen oder regionalen Spezialitäten. Doch wie können Weingüter inmitten der digitalen Reizflut auffallen? Onlinekommunikationsexpertin Ina-Johanna Becker zeigt, worauf es bei der Planung, Gestaltung und technischen ­Umsetzung von Social-Media-Anzeigen ankommt, damit sie Aufmerksamkeit erzeugen und in Verkäufe umgewandelt werden.