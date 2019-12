Foto: Martin Strauß

Aus dem früheren Winzer-Infotag ist die Winzer-Service Messe erwachsen, zu der sich am 27. und 28. November nationale und internationale Hersteller in Karlsruhe trafen. Martin Strauß von der LVWO Weinsberg hat sich für DAS DEUTSCHE WEINMAGAZIN in den drei Messehallen umgesehen und zeigt hier Trends und Neuheiten für die Weinbautechnik. Mehr dazu im DAS DEUTSCHE WEINMAGZIN Ausgabe 26 vom 21. Dezember 2019 ab Seite 16.