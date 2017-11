Spitzenweine aus Südwest

Foto: Landesvertretung Baden-Wuerttemberg beim Bund

Am 30. Oktober fand die Verleihung der Staatsehrenpreise 2017 und des Sonderwettbewerbs um die „Besten Württemberger“ in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin statt. Die Staatssekretärin im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Friedlinde Gurr-Hirsch MdL, eröffnete die Veranstaltung anlässlich der Präsentation der prämierten Betriebe durch den Badischer Weinbauverband e.V. und den Weinbauverband Württemberg e.V. Bereits zum sechsten Mal wurden hier die Staatsehrenpreise des Landes an Weinbaubetriebe aus den Anbaugebieten Baden und Württemberg verliehen. Staatsekretärin Gurr-Hirsch überreichte die Auszeichnungen an die Weinbetriebe, die bei den Landesweinprämierungen der vergangenen drei Jahre in Baden-Württemberg insgesamt die besten Ergebnisse erzielt hatten. Die Empfänger der Staatsehrenpreise 2017 sind im Anbaugebiet Baden das Weingut Hercher aus Freiburg-Waltershofen, das Weingut Wiedermann aus Sasbach, der Winzerkeller Hex vom Dasenstein aus Kappelrodeck und vom Anbaugebiet Württemberg Rolf Willy aus Nordheim, das Weingut Landesvatter aus Brackenheim und das Weingut Weibler aus Bretzfeld.

Die besten Württemberger ausgezeichnet

Darüber hinaus wurden die Gewinnerweine aus dem Sonderwettbewerb um die „Besten Württemberger“ durch den Präsidenten des Weinbauverbandes Württemberg e.V., Hermann Hohl, ausgezeichnet. Zu Gast am Berliner Tiergarten waren auch die Weinköniginnen Franziska Aatz (Baden) und Caroline Klöckner (Württemberg). Erstmals mit dabei war auch der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Baden-Württemberg, der sechs seiner prämierten Winterweine des Monats vorstellte. Zudem bot der Verein Vinissima Frauen & Weine e.V., der sich um das persönliche Kennenlernen und die Weiterbildung und Förderung bemüht, eine Exklusivverkostung an. mlr