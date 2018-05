Steillagen gefördert

Die Verbesserung der wirtschaftlichen Situation des Weinbaus in Steillagen ist das Hauptziel des Regionalmanagements „Schleifen am Neckar“, das jetzt auch von der Landesregierung in Baden-Württemberg gefördert wird. „Die Steillagen des Neckar sind für den Weinbau, das Landschaftsbild, den Tourismus sowie den Natur- und Artenschutz von besonderer Bedeutung“, hob Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch vom Stuttgarter Landwirtschaftsministerium bei der Überreichung des Förderbescheids. Über vier Jahre werden nun Projekte des Regionalmanagements mit insgesamt rund 150 000 Euro gefördert, mit denen 75 Prozent der Kosten abgedeckt werden. Bei den Projekten in den Bereichen Weinbau, Naturschutz und Tourismus soll die wirtschaftliche Situation der Winzer und die Vermarktung von deren Weinen im Vordergrund stehen. Aber auch beim Bau von Wanderwegen und bei der Organisation von Freizeitaktivitäten, wie zum Beispiel Steillagenexkursionen mit Anbindung an die Neckarschifffahrt, wird das Regionalmanagement koordinierend mitwirken. Zudem sollen für den Natur- und Artenschutz durch das Anlegen von Naturschutzinseln und die Einsaat von Blühmischungen Lebensräume für die regionaltypische Flora und Fauna erhalten und geschaffen werden. Darüber hinaus ist geplant, Trockenmauern künftig durch einen regionalen Sanierungstrupp in Stand zu setzen. age