Strategien für den Erfolg

Vom Vertrieb und Marketing über die Produkt- und Sortiments­entwicklung bis hin zum Kostenmanagement: Der Fokus des diesjährigen ProWein ­Business Reports liegt auf den Erfolgsstrategien der Unternehmen in einem zunehmend herausfordernden ­Markt­umfeld. Prof. Dr. Simone Loose, Hochschule Geisenheim University, stellt in diesem Artikel die Ergebnisse speziell für die Weinproduzenten in den Mittelpunkt.