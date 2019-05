Foto: Michael Straube

Das Interesse der Menschen in Asien am westlichen Lebensstil und am Wein ist ungebrochen. Michael Straube hat sich in seiner Bachelorarbeit des dualen Studiums Weinbau und Oenologie am Weincampus Neustadt mit der Analyse des südkoreanischen Weinmarktes als Exportziel befasst. Diese Arbeit wurde als Beste Bachelorarbeit 2018 im Bereich BWL/Marketing ausgezeichnet. Mehr dazu in DWM Nr. 9 vom 27. April 2019 ab Seite 32.