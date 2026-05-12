Technik für den richtigen Schnitt

Hersteller bieten eine große Palette von Laubschneidervarianten mit anwenderspezifischen Ausstattungen an. Die vielen Ausführungen und Verstellmöglichkeiten erlauben das Zusammenstellen eines an die individuellen Gegebenheiten angepassten Laubschneiders, wie Oswald Walg erklärt. Selbst für Terrassenlagen und Spitzzeilen gibt es technische Lösungen. Außerdem sind Laubschneider gut kombinierbar mit Bodenpflegegeräten.