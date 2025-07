Technischen Vertrieb verstärkt

Ab dem 1. August 2025 wird Tom Woytek als Produktmanager das Vertriebsteam bei C. Schliessmann Kellerei-Chemie, Schwäbisch Hall, unterstützen. Nach seinem Studium der Oenologie in Geisenheim war Woytek bei renommierten Weingütern im In- und Ausland (unter anderem Südafrika, Osteuropa) als Kellermeister erfolgreich tätig. Bevor er zur Firma Schliessmann wechselte, arbeitete er 22 Jahre als Anwendungstechniker in der Getränkeindustrie. Tom Woytek betreut zunächst die deutschen Weinbaugebiete Ahr, Mosel, Mittelrhein, Nahe, Rheingau, Saale-Unstrut und Sachsen. In naher Zukunft wird Tom Woytek zudem Rheinhessen, die Pfalz, die hessische Bergsstraße, Baden sowie Distributionspartner in Osteuropa übernehmen. www.c-schliessmann.de